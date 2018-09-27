На Северном Кавказе обеспокоились ростом числа обращенных в ислам

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти обеспокоены ростом числа обращенных в новую веру в республиках Северного Кавказа. Об этом заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"У нас есть несколько тревожных факторов, первое - это у нас увеличивается количество неофитов. Неплохо, когда люди принимают веру, но нам важно, для чего они это сделали, истинные у них чувства или нет", - сказал Матовников на рабочей встрече с представителями православного и мусульманского духовенства округа.

В свою очередь начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин заявил, что только за первое полугодие установлено 1058 неофитов.

"Это большая часть граждан и они не должны быть нам безразличны. Новообращенные этой категории становятся наиболее мотивированными и фанатично настроенными сторонниками экстремистских и террористических идеологий", - сказал Бачурин.

По словам полпреда, также обеспокоенность вызывает отъезд жителей округа в Сирию.

"У нас определенное количество людей убыло в Сирию, за последние три года это происходило достаточно устойчиво. Из Дагестана, Чечни, Ингушетии, из Ставропольского края тоже есть. Со всех фактически республик у нас есть люди, который туда убыли", - отметил Матовников.

Он подчеркнул, что в этом вопросе важно влияние духовных лидеров.

"Влияние духовных лидеров, имамов и священников очень важно, потому что нам надо понимать, какие мотивы у людей, которые в той или иной ситуации принимают решение, и от истинных, правильных системных позиций уходят на несистемные вопросы. Это касается и нетрадиционного ислама, и участия в незаконных вооруженных формированиях, и по нашей православной линии тоже бывают моменты, когда что-то толкает людей на то, чтобы изменить отношение к сегодняшнему дню и поменять свои жизненные принципы", - сказал Матовников.