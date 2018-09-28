В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законом запретить продажу в школах сладкой газировки и шоколадных батончиков, заменив их фруктами и мармеладом.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка", - заявил журналистам в пятницу заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль (фракция "Единая Россия") в рамках выездного заседания комитета в Астрахани.

По его словам, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир.

Депутат сказал, что готов подготовить соответствующий законопроект и, в случае его одобрения экспертным советом фракции, внести его на рассмотрение Госдумы.

Огуль, врач по специальности, назвал одной из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы неправильное питание и избыток лишнего веса. "В 2017 году диагноз "ожирение" установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%", - привел статистику парламентарий. Причем, подчеркнул он, "более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением: число детей с лишним весом с каждым годом растет".

Ожирение детей во многом зависит от взрослых, отметил Огуль. "Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тексте, а в буфетах, в установленных на территории школ автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики - как маленький ребенок может этому противостоять! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар", - пояснил представитель профильного комитета.