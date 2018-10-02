В Думе предложили смягчить условия выезда за границу для должников

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении в два раза суммы задолженности, при которой гражданину будет запрещен выезд за границу.

О внесении законопроекта "Интерфаксу" сообщил один из его авторов, замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время к должнику-гражданину или должнику, являющемуся индивидуальным предпринимателем, судебные приставы-исполнители вправе применить такую исполнительную меру, как временное ограничение на выезд за границу при задолженности более 30 тысяч рублей.

Кроме того, в случае неуплаты долга по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения требований по уплате задолженности судебный пристав-исполнитель вправе временно ограничить выезд должника за границу, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. Это касается долгов по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогам, займам в банках.

Депутаты указывают, что "в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными". Например, это может быть несколько штрафов за нарушения правил дорожного движения, таких как незначительное превышение скоростного режима или неправильная парковка. Таким образом, в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении, отмечается в проекте закона. Законопроектом предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в два раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 60 тысяч рублей.

Повышение суммы долга в 2 раза позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам, говорится в проекте закона. Данные изменения не затрагивают сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением для применения меры по временному ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч рублей.