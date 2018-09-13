Эксперты ООН предупредили, что страдающих от ожирения будет больше, чем голодающих

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) считает, что миру грозит глобальная пандемия ожирения из-за неправильного питания.

"Если мы не предпримем срочные меры для прекращения роста показателей ожирения, в мире в скором времени станет больше людей, страдающих ожирением, чем голодающих. Существует несколько факторов, стоящих у истоков глобальной пандемии ожирения. Из них нездоровый рацион питания является наиболее значимым", - заявил генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва на семинаре по безопасности пищевых продуктов и здоровому питанию, организованном Папской академией наук Ватикана. Его слова приводятся в пресс-релизе ФАО.

Согласно пресс-релизу, по последним оценкам, в настоящее время в мире 2,6 млрд человек имеют избыточный вес, доля людей, страдающих ожирением, увеличилась с 11,7% в 2012 году до 13,2% в 2016 году.

Как считает глава ФАО, причиной этого является расширение доступности высококалорийных продуктов питания с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли, продажи которых стимулируются агрессивным маркетингом и рекламой. "Фаст-фуд - лучший тому пример, - сказал он. - Эта категория продуктов дешевле, к ним легче получить доступ, их легче приготовить, чем свежие продукты, особенно бедным людям в городских районах".

Когда ресурсы для покупки продовольствия становятся скудными, люди делают выбор в пользу менее дорогих продуктов питания, которые часто являются высококалорийными с низким содержанием питательных веществ. Однако потребление таких продуктов является фактором риска распространения многих заболеваний, таких как инсульт, диабет и некоторые виды рака.

"Страны должны вводить законы, способствующие обеспечению здорового рациона питания на основе местной продукции и стимулирующие частный сектор на производство более здоровой пищи", - сказал Грациану да Силва. Эти меры, по его словам, могут включать налоги на ввоз нездоровых продуктов питания, четкую и информативную маркировку продуктов, ограничение рекламы нездоровой пищи для детей и снижение содержания соли и сахара, используемых при производстве продуктов питания, или даже запрещение использования некоторых ингредиентов, таких как трансжиры.

Правительствам следует также облегчить доступ на рынки для местных продуктов, в том числе через программы школьного питания.