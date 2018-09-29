Главные новости
В миреСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеВ миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
В России

Евкуров предупредил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предостерег активных пользователей социальных сетей от противоправных высказываний и огульных обвинений чиновников по поводу установления границы с Чеченской республикой.

"Я хочу предупредить тех, кто открыто оскорбляет чиновников, скрываясь за блогами, не создавайте виток конфликта в республике", - сказал ингушский лидер во время совещания с членами республиканского правительства в Магасе.

В РоссииГлавы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границах между субъектамиГлавы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границах между субъектамиЧитать подробнее

Он отметил, что радикалы в социальных сетях и в интернете должны отвечать за свои слова, если в них есть признаки публичного призыва к экстремизму или же несанкционированным акциям протеста. По его мнению, этим занимаются те, кто привык видеть лишь ошибки во всем. "Сегодня ни один человек в соцсетях не говорит: слава Богу, реконструируется федеральная трасса, в середине 2020 года у нас будут четыре полосы, значительно снизится количество ДТП. Никто не говорит про стадион, который будет строиться в республике, со следующего года начинается реконструкция всех наших газовых сетей, про дома культуры, про то, что делается. Но люди, которые даже не знают, где эта территория находится и ни разу в жизни там не побывавшие, кинулись обсуждать тему установления границ", - отметил ингушский лидер.

Глава Ингушетии поручил проводить разъяснительные беседы о неотвратимости наказания за противоправные высказывания. "Мы уже видим, что этим людям до лампочки, о чем разговор, лишь бы позвать людей на митинг. Хотел бы призвать жителей - понимать за кем вы идете, кого вы слушаете. Особенно молодежь, которая там в своем большинстве так воспринимает, что якобы земли там отдали. Вы делайте выводы анализ, кому можем больше верить ", - сказал Евкуров.

В среду в Магасе главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя субъектами РФ, предусматривающее равноценный обмен территориями. Это решение неоднозначно было воспринято жителями республики. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в столицу республики Магас и городе Сунжа. Основным требованием собравшихся стало разъяснить решения властей Чечни и Ингушетии о подписании соглашения об установлении границ между двумя субъектами Федерации.

Как сообщалось, чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров и взамен получила такую же площадь. В итоге была выравнена сложившаяся с 1990-х годов граница между двумя субъектами.

По данным Минсельхоза Ингушетии, в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1 тыс. 290 га пахотных земель и такую же площадь республика получила в Надтеречном районе Чечни. Речь идет о территории рядом с сельским поселением Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Остальные 600 га - пастбища, предгорье - Ингушетия получила из Надтеречного района Чечни. Соответственно, часть равноценной территории в Сунженском районе Ингушетии переданы Чечне для выравнивания клина.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Юнус-Бек Евкуров, Ингушетия, Чечня

Новости по теме

В России
Суд в Махачкале арестовал брата Рамазана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамазана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
 Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеВ миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейСпортКриштиану Роналду обвинили в изнасилованииВ миреСША обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке

"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги

Действующие чемпионы России провели голы на исходе игры Подробнее

Сбербанк направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

Что произошло за день: суббота, 29 сентября

Цунами в Индонезии, взрыв в Донецке и обострение ситуации на границе Сербии и Косово Подробнее

Евкуров предупредил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим

Наместник Почаевской лавры призвал верующих встать на ее защиту

"Уфа" обыграла "Енисей" в чемпионате России по футболу

В ДНР не исключили, что взрыв в Донецке мог быть инсценировкой

Евкуров заявил о решении вопроса границы между Ингушетией и Чечней без третьей стороны

Уличные беспорядки в Барселоне привели к арестам

По факту ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе

СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеПо их данным, военные оказались на границе в связи с визитом туда главы косовской администрации, из-за инцидента президент Сербии направил ноту протеста генсеку НАТО Подробнее

На западном побережье Турции приготовились к удару урагана

Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Россиянин Сироткин показал 18-е время Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');