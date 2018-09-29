Евкуров предупредил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предостерег активных пользователей социальных сетей от противоправных высказываний и огульных обвинений чиновников по поводу установления границы с Чеченской республикой.

"Я хочу предупредить тех, кто открыто оскорбляет чиновников, скрываясь за блогами, не создавайте виток конфликта в республике", - сказал ингушский лидер во время совещания с членами республиканского правительства в Магасе.

Он отметил, что радикалы в социальных сетях и в интернете должны отвечать за свои слова, если в них есть признаки публичного призыва к экстремизму или же несанкционированным акциям протеста. По его мнению, этим занимаются те, кто привык видеть лишь ошибки во всем. "Сегодня ни один человек в соцсетях не говорит: слава Богу, реконструируется федеральная трасса, в середине 2020 года у нас будут четыре полосы, значительно снизится количество ДТП. Никто не говорит про стадион, который будет строиться в республике, со следующего года начинается реконструкция всех наших газовых сетей, про дома культуры, про то, что делается. Но люди, которые даже не знают, где эта территория находится и ни разу в жизни там не побывавшие, кинулись обсуждать тему установления границ", - отметил ингушский лидер.

Глава Ингушетии поручил проводить разъяснительные беседы о неотвратимости наказания за противоправные высказывания. "Мы уже видим, что этим людям до лампочки, о чем разговор, лишь бы позвать людей на митинг. Хотел бы призвать жителей - понимать за кем вы идете, кого вы слушаете. Особенно молодежь, которая там в своем большинстве так воспринимает, что якобы земли там отдали. Вы делайте выводы анализ, кому можем больше верить ", - сказал Евкуров.

В среду в Магасе главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя субъектами РФ, предусматривающее равноценный обмен территориями. Это решение неоднозначно было воспринято жителями республики. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в столицу республики Магас и городе Сунжа. Основным требованием собравшихся стало разъяснить решения властей Чечни и Ингушетии о подписании соглашения об установлении границ между двумя субъектами Федерации.

Как сообщалось, чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров и взамен получила такую же площадь. В итоге была выравнена сложившаяся с 1990-х годов граница между двумя субъектами.

По данным Минсельхоза Ингушетии, в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1 тыс. 290 га пахотных земель и такую же площадь республика получила в Надтеречном районе Чечни. Речь идет о территории рядом с сельским поселением Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Остальные 600 га - пастбища, предгорье - Ингушетия получила из Надтеречного района Чечни. Соответственно, часть равноценной территории в Сунженском районе Ингушетии переданы Чечне для выравнивания клина.