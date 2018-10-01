Протестующие против соглашения о границах Чечни и Ингушетии перекрыли федеральную трассу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Участники автопробега против соглашения о границах Чечни и Ингушетии перекрыли участок федеральной автодороги между столицей республики Магасом и городом Назрань. Об этом сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"На так называемом магасском кругу наблюдается большое количество автомашин. Ограничили доступ к столице республики Магасу, образовались пробки. Этот участок относится к федеральной автодороге "Кавказ ", по которой передвигаются транзитники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несогласованную с властями акцию организовали участники автопробега недовольных соглашением об установлении границ между Чечней и Ингушетии, заключенным в среду.

"В знак несогласия с этим решением десятки легковых автомашин с включенными фарами, сигналя, проехались по городам Карабулак и Назрань, остановились на магасском кругу, где проходит стихийный митинг", - сказал источник.

Ранее МВД Ингушетии призвало инициаторов отказаться от несогласованных массовых акций в республике, предупредив, что организаторы подобных мероприятий будут привлечены к установленной законом ответственности.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Это решение неоднозначно было воспринято жителями Ингушетии. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в столицу республики Магас и в городе Сунжа.