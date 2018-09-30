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Спасатели на вездеходах добрались до горы, где аварийно сел вертолет в Якутии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вездеходная техника со спасателями достигла горы, находящейся в 30 км от села Сасыр Момского района, где совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Якутии.

"Спасатели в данное время находятся там и ищут ущелье. Там скалистая местность и передвигаться достаточно опасно", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что самолет L-410 со спасателями вылетел из Якутска в местность Хонуу (райцентр Момского района) по пути остановившись на дозаправку в Томпонском районе.

"Они будут произодить аэроразведку в той местности, где вертолет совершил жесткую посадку. Что касается вертолета, то он пока не вылетел, не позволяют погодные условия", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, частный вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии. Находившийся на борту капитан воздушного судна вышел на связь и сообщил, что находится в ущелье. У мужчины имеются различные травмы. В субботу поиски были приостановлены до утра воскресенья из-за погодных условий.

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Теги: Россия, Якутия

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