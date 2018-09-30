Государство разработает меры поддержки автопрома к третьей декаде октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Меры господдержки автопрома будут разработаны к третьей декаде октября, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. В субботу в Сочи вице-премьер провел встречу с руководителями автопрома на полях этапа "Формулы 1".

"Договорились, что к концу третьей декады октября попытаемся выработать консолидированные решения для всего автопрома. Практически можно говорить о том, что сегодня создана саморегулируемая организация, когда бизнес сам вырабатывает правила игры на рынке", - сказал он.

По его словам, было проведено "очень конструктивное, нужное совещание не только с российскими, но и иностранными компаниями, которые организовали производство автомобилей в России с разной степенью локализации, с разной степенью добавленной стоимости". "Обсудили все те озабоченности, которые существуют у автопроизводителей, связанные с государственной поддержкой, с поддержкой конкурентноспособной продукции на международном рынке. Выработали необходимые организационные пока решения, потому что сегодня существует масса предложений правительства РФ. Есть диаметрально противоположная точка зрения по поводу способов поддержки, механизмов поддержки и объемов поддержки каждого производителя", - пояснил Козак.

При этом он подчеркнул, что участники встречи "договорились о том, что это должно быть абсолютно открыто с участием всех автопроизводителей, которые находятся в режиме (промышленной - ИФ) сборки или режиме специальных инвестиционных контрактов, традиционных исторических производителей российской продукции такой как ВАЗ, "КамАЗ", "ГАЗ" и так далее".

"Здесь чрезвычайно важно, чтобы государство своими мерами поддержки, своими механизмами не выступило таким инструментом недобросовестной конкуренции. В российском автопроме за последние десятилетия внесено огромное количество российских и иностранных инвестиций, огромные объемы, созданы рабочие места, и мы не можем путем каких-то резких движений кого-то закрыть, убить, создать неравные условия с другими производителями. Вот эти все вопросы мы обсудили и договорились, на мой взгляд, был очень полезный разговор", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, во встрече должны были участвовать Николя Мор и Ив Каракадзанис (Renault/"АвтоВАЗ"), Сергей Когогин ("КамАЗ" ), Вадим Швецов (Sollers), Владимир Сорокин ("ГАЗ" ), Владимир Щербаков ("Автотор"), Маркус Озегович (VW), Янник Безард (PSA Group) и другие.

Одной из возможных тем для обсуждения Козака с лидерами отрасли назывались предложения Минпромторга по резкому расширению использования алюминия в автопроме в качестве одной из мер господдержки подпавшему под американские санкции "РусАлу" .