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В Якутии начали поиск прохода к ущелью, где возможно находится пилот аварийного вертолета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Продолжаются наземные поиски капитан вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в Момском районе Якутии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

В РоссииСпасатели на вездеходах добрались до горы, где аварийно сел вертолет в ЯкутииЧитать подробнее

"Спасатели на вездеходной технике продолжают поиски, ищут проход к ущелью. Наземные работы не прекращались", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что приостановлены поиски только при помощи вертолета из-за погодных условий.

По информации синоптиков, ночью в Момском районе ожидается пасмурная погода со снегом, температура составит -3 градуса, скорость ветра 4-11 м/с.

Как сообщалось, частный вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии. Находившийся на борту капитан воздушного судна сообщил, что находится в ущелье.

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Теги: Якутия

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