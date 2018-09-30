В России Пенсионная реформа

Митинг против пенсионной реформы прошел в Омске

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в воскресенье в сквере молодоженов в Омске, передал корреспондент "Интерфакса".

Перед собравшимися выступили представители органов областной и муниципальной власти, общественники, руководители независимых профсоюзов. Участники высказывались за отмену пенсионной реформы. Также они обратили внимание на отказ областного избиркома регистрировать инициативную подгруппу от КПРФ для проведения референдума по пенсионной реформе.

Акцию организовало региональное отделение КПРФ совместно с региональным отделением партии "Яблоко".

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"Еще не все сказано и сделано, закон еще будет на рассмотрении в Совете Федерации", - подчеркнула руководитель регионального отделения "Яблока" Татьяна Нагибина, объясняя организацию акции после обсуждения законопроекта Госдумой.

Изначально предполагалось провести акцию ближе к центру города, однако власти ее не согласовали, и организаторам было предложено место в городке Нефтяников в Советском округе. Малочисленность участников митинга организаторы связали именно с запретом проводить мероприятие на удобной для жителей локации.

"То, что люди по России выходят такими малочисленными митингами, - это практически ноль, даже минус, то есть мы все одобряем, нас все устраивает", - сказала Нагибина, имея в виду количество собравшихся.

Официальными данными полиции о количестве участников агентство пока не располагает. По оценкам дежуривших на месте сотрудников полиции, народа собралось "немного".

Ранее сообщалось, что для проведения референдума о пенсионном возрасте избирком зарегистрировал инициативную подгруппу под руководством председателя Омского Союза садоводов Виктора Бобыря. Подгруппа под руководством представителей регионального отделения КПРФ, подавшая заявку позже, получила отказ. Омский областной суд также отказал региональному отделению КПРФ, требовавшему отменить решение избирательной комиссии.

27 сентября Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин. Закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации. Источник агентства сообщил, верхняя палата рассмотрит документ 3 октября. В случае одобрения его сенаторами документ поступит президенту России, который вправе его подписать или отклонить.

Протест против пенсионной реформы

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Теги: Омск, КПРФ, Яблоко

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