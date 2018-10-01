Калужский Минздрав объяснил обнаруженный Счетной палатой рост младенческой смертности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Показатель младенческой смертности вырос в Калужской области, поскольку детей родилось меньше, а умерло то же количество, прокомментировали доклад Счетной палаты РФ в региональном министерстве здравоохранения.

По данным счетной палаты новорожденные в регионе в начале 2018 года умирали чаще, чем годом ранее, несмотря на строительство в области перинатального центра.

"Судить о росте младенческой смертности только за счет сравнения месячных данных неверно. Во всем мире это делают по показателю - один случай на тысячу родившихся за весь год", - говорится в сообщении министерства.

За восемь месяцев текущего года в области умерли 33 младенца - столько же, сколько и за январь-август прошлого года. Но родилось на 462 малыша меньше. Из-за этого показатель смертности детей первого года жизни вырос с 4,4 промилле до 4,7 промилле.

При этом смертность новорожденных детей уменьшилась на 31,6%.

"Это снижение достигнуто именно за счет внедрения современных технологий выхаживания в перинатальном центре", - подчеркнули в региональном Минздраве.

За 8 месяцев в области четыре младенца умерли потому, что их бросили без ухода. Тела детей находили в сарае, в ведре, в холодильнике. Одного ребенка задушила спавшая рядом пьяная мать, один погиб в ДТП.

Согласно опубликованному Счетной палатой исследованию, младенческая смертность в Калужской области снизилась после открытия в 2016 году перинатального центра, но выросла в начале 2018 года.