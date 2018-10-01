Пожар в Иркутске локализовали

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС локализовали пожар в торговом центре "Мебель-сити" на улице Рабочего штаба в Иркутске, который загорелся в ночь на понедельник, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 5:02 по местному времени пожар локализован на площади 6,8 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По его словам, внутри здания произошло обрушение конструкций второго и третьего этажей.

"Пожарным и работникам ТЦ удалось эвакуировать часть мебели", - отметил А.Шутов.

Он также отметил, что пожарные не допустили перехода огня на расположенные рядом с ТЦ деревянные двухэтажные жилые дома.

По данным МЧС, пожар возник около 01:38 по местному времени, в 02:48 (ирк) пожару присвоен 3-й ранг. В тушении было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек.

А.Шутов также сообщил, что плановая проверка пожарной безопасности в ТЦ была назначена на ноябрь 2019 года, ранее он проверялся в 2016 году.

"Тогда были выявлены нарушения пожарной безопасности, собственник - юридическое лицо - привлекался к административной ответственности", - сказал представитель МЧС.

Как ранее сообщалось, ТЦ "Мебель-сити" загорелся в ночь на понедельник. Персонал, дежуривший в это время на его территории, эвакуировали.

По предварительным данным, очаг возгорания находился под кровлей ТЦ.