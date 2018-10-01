Ликвидирован пожар в мебельном центре в Иркутске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС потушили пожар в торговом центре "Мебель-сити" на улице Рабочего штаба в Иркутске, который возник в ночь на понедельник, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 05:02 (ирк) пожар локализован. В 07:29 (ирк) пожар ликвидирован. От МЧС России работают 46 человек личного состава и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов рассказал, что внутри здания произошло обрушение конструкций второго и третьего этажей. Пожарные не допустили перехода огня на расположенные рядом с ТЦ деревянные двухэтажные жилые дома.

По данным МЧС, пожару был присвоен 3-й ранг.

А.Шутов также сообщил, что плановая проверка пожарной безопасности в ТЦ была назначена на ноябрь 2019 года, ранее он проверялся в 2016 году.

"Тогда были выявлены нарушения пожарной безопасности, собственник - юридическое лицо - привлекался к административной ответственности", - сказал представитель МЧС.

Как ранее сообщалось, ТЦ "Мебель-сити" загорелся в ночь на понедельник. Персонал, дежуривший в это время на его территории, эвакуировали.

По предварительным данным, очаг возгорания находился под кровлей ТЦ.