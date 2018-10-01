Военный суд в Хабаровске приговорил вербовщика ИГ к 3,6 годам лишения свободы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд приговорил вербовщика международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) к трем годам и шести месяцам лишения свободы колонии общего режима.

Приговор вербовщику вынесен по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), сообщила в понедельник пресс-служба Управления ФСБ России по Восточному военному округу.

Установлено, что вербовщик являлся приверженцем радикально-религиозных взглядов и с помощью своего мобильного телефона поддерживал тесную связь с членами международных террористических организаций.

В 2015 году он прошел специальное теологическое обучение, после чего, вернувшись в Хабаровск, стал подыскивать среди горожан молодых людей, которых склонял к участию в деятельности незаконных вооруженных формирований.

В течение последних лет фигурант дела привлекал к своим идеологическим взглядам военнослужащих Хабаровского гарнизона, а через некоторое время подготовил одного из них к отправке в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды террористической организации "Исламское государство".

Сотрудники ФСБ задержали его в марте 2018 года в Москве и этапировали в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности.

Уточняется, что на месте его проживания ФСБ обнаружили и изъяли религиозную литературу, в том числе внесенную в Федеральный список экстремистских материалов, а также портативные средства радиосвязи.

"В ходе следствия и суда Бобоев Г.А. полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора", - отмечается в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.