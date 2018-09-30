МИД Сирии обвинил США в осуществлении переподготовки террористов ИГ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил американский военный контингент в осуществлении переподготовки боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ - запрещена в России) на базе Эт-Танф.

"Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Муаллем подчеркнул, что эти усилия не увенчаются успехом.

"Я хочу им сказать, что это напрасные усилия, что это нереально, что это носит агрессивный характер, - сказал он. - Они уже пробовали посылать группы к Пальмире, где эти группы были уничтожены".

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщало, что возглавляемая США международная коалиция эвакуировала боевиков ИГ из провинции Дейр-эз-Зор. По его данным, это высокопоставленные главари группировки.

По данным августовского доклада ООН, в Сирии и Ираке все еще присутствуют от 20 до 30 тысяч террористов ИГ, несмотря на разгром группировки и почти полное прекращение пополнения ее рядов со стороны иностранных боевиков.