В домашней библиотеке четверти россиян оказалась классическая литература

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян располагает домашней библиотекой, каждый четвертый предпочитает классическую литературу, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, на сегодняшний день у 87% россиян есть домашняя библиотека. В том числе 44% респондентов сказали, что в их библиотеке до 100 книг, 23% - от 100 до 300 книг, 10% - от 300 до 500 книг. Большие библиотеки объемом от 500 до 1000 книг и свыше есть у каждого десятого опрошенного.

Произведения классической литературы (русской или зарубежной) выбирают 26% участников опроса. Чаще "классику" читают люди с высшим образованием (36% от респондентов данной категории).

Каждый пятый (20%) респондент питает интерес к учебным пособиям и справочной литературе. Также россиян привлекают детективы: "русские женские" (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%). Еще 11% узнают с книжных страниц о красоте, здоровье и психологии. Другие же предпочитают художественные произведения современных авторов (10%). Поэтическими произведениями интересуются также 10% наших сограждан.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 сентября. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.