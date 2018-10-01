Парламент НАО избрал Цыбульского губернатором региона

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Члены Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) в понедельник избрали главой региона врио губернатора Александра Цыбульского.

"По итогам открытого голосования большинством голосов губернатором Ненецкого автономного округа сроком на 5 лет избран Цыбульский Александр Витальевич", - сообщил председатель регионального Собрания депутатов Александр Лутовинов в ходе заседания.

За Цыбульского проголосовали 12 депутатов парламента. За других кандидатов - окружных депутатов Андрея Смыченкова и Андрея Ружникова - парламентарии отдали два и один голос соответственно.

Цыбульский был назначен врио главы региона 28 сентября 2017 года после отставки Игоря Кошина с этого поста по собственному желанию. До этого с ноября 2014 года Цыбульский являлся заместителем министра экономического развития РФ.

Вопрос об избрании главы НАО был включен в повестку внеочередной сессии Собрания депутатов. Процедура голосования проходила в открытом режиме.

В соответствии с федеральным и окружным законодательством, депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленным президентом РФ.

В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в уставе НАО.