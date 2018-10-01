Весенний призыв выявил более 11,5 тыс. уклонистов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Более 11,5 тысячи россиян привлечены к административной ответственности по итогам весеннего призыва в текущем году, большинство - за неявку по повестке без уважительных причин, сообщил в понедельник заместитель начальника второго отдела Главной военной прокуратуры Игорь Кондратьев.

"В ходе прошедшего весеннего призыва к административной ответственности привлечены свыше 11,5 тысячи граждан, большинство из них - за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования ", - сказал он на пресс-конференции об итогах весеннего призыва и задачах на осенний призыв 2018 года.

По его словам, в отношении более 80 человек, пытавшихся уклониться от призыва и службы, материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности. По ряду из них возбуждены уголовные дела и ведется расследование, 37 граждан осуждены.