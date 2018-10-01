Российских учителей будут призывать в армию только весной

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Педагоги с этого года будут призываться на военную службу один раз в год - в период весенней кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Евгений Бурдинский.

"В осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работниками, которые в соответствии с законодательством призываются один раз в год с 1 мая по 15 июля", - сказал Бурдинский в понедельник на пресс-конференции.

Он также сообщил, что граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на уборочных работах, будут призываться на военную службу после 15 октября.

На месяц позже - с 1 ноября - начнется призыв граждан на военную службу в Республике Коми, ряде районов Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, отметил Бурдинский.