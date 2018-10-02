Депутат Госдумы попросил МВД проверить законность вывода более 24 млрд руб. с рынка ОСАГО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил главе МВД Владимиру Колокольцеву депутатский запрос с просьбой проверить законность вывода недобросовестными страховщиками средств из страховых компаний в размере 24,2 млрд рублей.

"Прошу вас поручить проверить законность "вывода денежных средств недобросовестными страховщиками" из страховых компаний в размере 24,2 млрд рублей", - говорится в письме, копия которого есть во спряжение "Интерфакса".

Кроме того, он попросил предоставить информацию о результатах проверки работы по противодействию злоупотреблениям в сфере страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), с указанием размера ущерба, причиненного страховыми мошенниками в этом виде страхования.

В письме отмечается, что Банк России и Российский союз автостраховщиков (РСА) поднимают вопрос о расширении тарифного коридора по страхованию автогражданской ответственности, поскольку именно в этом виде страхования, по их мнению, высока убыточность.

"Тему убыточности ОСАГО, как основную причину повышения тарифов, официальные лица Банка России и РСА поднимают уже в течение нескольких лет, при этом они указывают, что ущерб, носимый рынку ОСАГО страховыми мошенниками, составляет от 50 млрд до 70 млрд рублей в год, правоохранительные органы не способны противостоять мошенникам, в силу непрофессионализма и коррумпированности", - говорится в письме.

Парламентарий отмечает, что эти обстоятельства и доводы послужили поводом к обращению руководителя Банка России к президенту РФ, после чего в результате проверки МВД было установлено, что ущерб от страховых мошенников на рынке ОСАГО составляет менее 1% от всех выплат по ОСАГО.

При этом в письме говорится, что президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс указал, что многие страховые организации уходили с рынка не добровольно и не осуществляли свои обязательства перед страхователем, получив при этом премии по договорам, и таким образом можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 млрд рублей.

Кроме того, Лысаков направил письмо председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, в котором просит предоставить информацию о том, как будут учитываться потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 млрд рублей при расчетах убыточности рынка ОСАГО. Также он просит предоставить информацию о проведении банком России повторного исследования тарифов ОСАГО.