В России Дело о пытках в ярославской колонии

Вышедший на свободу Евгений Макаров обеспокоен своей безопасностью

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вышедший на свободу заключенный ярославской колонии Евгений Макаров намерен обратиться к следователю за разъяснением по поводу обеспечения дальнейшей госзащиты, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Вчера я общался с Макаровым. Он говорил, что госзащита - на полгода. Он сам намерен обратиться к следователю за разъяснением о дальнейшем ее предоставлении. В колонии меры по обеспечению госзащита были возложены на начальника колонии", - сказал Бабуркин.

Пострадавший от пыток в ИК-1 Макаров во вторник утром вышел на свободу. За ним установлен надзор сроком на три года с обязательством находиться дома после 22:00. Он находится под госзащитой​ по делу об издевательствах в колонии.

Макаров сообщил журналистам, встретившим его возле колонии, что при нахождении под надзором на свободе ему не в полной мере будет предоставлена защита. "Госзащита проявлялась в том, что я сидел в камере один. Сейчас нужно решить вопрос о дальнейшем обеспечении. Находиться всегда по одному адресу после 22:00 может быть небезопасно", - сказал Макаров.

Адвокат Эльдар Лузин отметил, что для его подзащитного могут представлять опасность родственники и друзья фигурантов дела об избиении.

"Неизвестно, где находятся еще несколько человек, присутствовавших на видео. У арестованных на свободе есть родственники, друзья, коллеги, которым может быть известно местоположение Макарова", - сказал Лузин.

Пытки в колонии

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения Макарова в ярославской колонии. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. На этом видео сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками. По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года. Макаров тогда не пострадал.

В итоге по уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 13 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

По данным следствия, в деле о превышении полномочий сотрудниками колонии фигурирует не менее пяти потерпевших.

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Теги: Евгений Макаров

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