Осужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Осужденный Евгений Макаров, видео избиения которого в исправительной колонии N1 в Ярославле вызвало общественный резонанс и запустило волну проверок в колониях, вышел во вторник на свободу, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению суда, Макаров должен был покинуть колонию 22 октября 2018 года. Он был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство.

В августе Макаров подал ходатайство о применении к нему норм нового закона от 4 июля 2018 года N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации". В соответствии с законом, осужденные, отбывающие наказание в колонии общего режима могут рассчитывать на зачет пребывания в СИЗО в соотношении "день за полтора".

19 сентября суд удовлетворил ходатайство и сократил Макарову срок на два месяца. Суд также принял во внимание, что он получил около 140 взысканий во время отбывания наказания, не работал, не учился и не имел поощрений.

Макаров покинул колонию после вступления постановления суда в законную силу. Последние месяцы своего срока Макаров отбывал в Едином помещении камерного типа исправительной колонии N8, куда его перевели в декабре 2017 года из ИК-1.

Видео с пытками

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения Макарова в ярославской колонии. На записи были видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. На этом видео сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками. По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года. Макаров тогда не пострадал.

В итоге по уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 13 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

По данным следствия, в деле о превышении полномочий сотрудниками колонии фигурирует не менее пяти потерпевших.

Публикация видеозаписей с пытками заключенных вызвала общественный резонанс, и после нее стало известно еще о нескольких случаях применения силы к заключенным в других российских тюрьмах. ФСИН инициировала проверку исправительных учреждений.