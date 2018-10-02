Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский пожаловался на вынужденную безработицу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела "Седьмой студии", экс-гендиректор "Гоголь-центра" и театральный продюсер Алексей Малобродский рассказал, что в настоящее время не имеет возможности работать.

"Я не могу найти этот ход, этот путь. Мне очень хочется, я тоскую без работы и нуждаюсь в работе, но я не могу предложить своим коллегам, чтобы меня кто-то взял в найм, потому что не ясны перспективы, ну и просто это означало бы провоцировать коллег на определенные поступки - я не считаю себя вправе", - сказал Малобродский в интервью радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

На вопрос, предлагал ли ему кто работу, Малобродский ответил отрицательно.

Он также рассказал, что в настоящее время чувствует себя нормально. "Я себя прилично чувствую, и я очень чувствую поддержку и переживания - это реально физически, материально помогает", - отметил Малобродский.