Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский пожаловался на вынужденную безработицу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела "Седьмой студии", экс-гендиректор "Гоголь-центра" и театральный продюсер Алексей Малобродский рассказал, что в настоящее время не имеет возможности работать.
"Я не могу найти этот ход, этот путь. Мне очень хочется, я тоскую без работы и нуждаюсь в работе, но я не могу предложить своим коллегам, чтобы меня кто-то взял в найм, потому что не ясны перспективы, ну и просто это означало бы провоцировать коллег на определенные поступки - я не считаю себя вправе", - сказал Малобродский в интервью радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.
На вопрос, предлагал ли ему кто работу, Малобродский ответил отрицательно.
Он также рассказал, что в настоящее время чувствует себя нормально. "Я себя прилично чувствую, и я очень чувствую поддержку и переживания - это реально физически, материально помогает", - отметил Малобродский.
Дело "Седьмой студии"
Фигурантам так называемого уголовного дела "Седьмой студии", в том числе Малобродскому, занимавшему должность генпродюсера основанной худруком "Гоголь-центра" режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации, вменяется хищении 133 млн рублей, которые были выделены АНО в 2011-2014 годах на проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Все к делу в качестве обвиняемых привлечено шесть человек: Малобродский, Серебренников, бывшие гендиректор и главбух "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.
Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.
Все обвиняемые - кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой - находятся под домашним арестом.
В настоящее время расследование завершено, дело передано в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения его направлении в суд.