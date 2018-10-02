Дело "Седьмой студии" направлено в суд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу "Седьмой студии" и направила его в суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

Версия следствия

По данным предварительного следствия, указанными лицами в период с 2011 по 2014 год была похищена часть бюджетных денежных средств, выделенных министерством культуры РФ Серебренникову на финансирование его творческого проекта "Платформа" по поддержке развития и популяризации современного искусства (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"По указанию режиссера соучастники от имени автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта, и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 млн рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы", - пояснили в ведомстве.

Данные денежные средства Серебренников и другие лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, отметили в Генпрокуратуре.

"При этом соучастники предоставляли в Министерство культуры Российской Федерации подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, которые без надлежащей проверки согласовывались руководителем Департамента министерства культуры РФ Апфельбаум и служили основанием для перечисления средств федерального бюджета", - заключили в ведомстве.

Фигуранты дела

Как сообщалось, всего к делу в качестве обвиняемых привлечено шесть человек: худрук "Гоголь-центра, режиссер Серебренников, бывший директор театра и экс-генпродюсер АНО Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум, бывшие гендиректор и главный бухгалтер "Седьмой студии" Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Все обвиняемые - кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой - находятся под домашним арестом.