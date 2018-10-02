Глава СВР назвал дело Скрипалей грубой провокацией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с отравлением Скрипалей - грубо сколоченная провокация, непрофессиональная работа, считает глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду Скрипалей, то то, как это было сделано, - непрофессионально", - отметил Нарышкин.

"Поэтому я могу ещё раз подтвердить, что это была грубо сколоченная, сшитая провокация",- сказал он на пресс-конференции.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.