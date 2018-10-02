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МИД РФ обвинил Лондон в использовании "дела Скрипаля" для противодействия международной политике РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Великобритания использует "Дело Скрипалей" для наращивания конфронтационной линии в отношении России, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так официальный представитель отреагировала на отказ Великобритании удовлетворить запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи в расследовании возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль.

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"Не предоставляя нам никакой официальной информации о произошедшем, продолжая вбросы в СМИ и необоснованные обвинения, правительство Великобритании использует т.н. "дело Скрипалей" для продолжения конфронтационной линии на наращивание давления на нашу страну, создание негативного фона и противодействие политике России на международной арене", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Таковы с самого начала и были истинные цели британских политтехнологов", - отметила она.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: МИД РФ, Великобритания, Сергей Скрипаль

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