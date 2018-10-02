Врио главы Приморья назвал уход в отставку мэра Владивостока странным решением

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко узнал об отставке мэра Владивостока Виталия Веркеенко на его странице в соцсети и был удивлен таким решением главы города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации края.

"Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из инстраграма, который мне принесла пресс-служба", - сказал Кожемяко, слова которого которого агентству передали в пресс-службе. "Весьма странное решение, и я никогда подобных вещей не встречал", - заявил врио губернатора.

Он сообщил, что мэр краевого центра не говорил ему на селекторном совещании в понедельник, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, о намерении подать в отставку.

"Было выступление (на селекторном совещании - ИФ) Виталия Васильевича (Веркеенко - ИФ), просьба поддержать те решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города. Сегодня (во вторник - ИФ) было назначено совещание на вечер именно по дорогам в городе, которые необходимо сделать в ближайший месяц, оставшийся до начала зимы. Идет подготовка к отопительному сезону, включению города к подготовке к зиме", - отметил глава региона.

Кожемяко отметил, что у него "абсолютно ровное отношение к главе города". "Я еще толком не успел познакомиться, планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с ним главные задачи. Посмотреть с ним, как работают, чем живет город, чем можно помочь", - сказал глава края.

"Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти краевого уровня такие вещи так не делаются", - заключил он.

Ранее во вторник Веркеенко в фейсбуке сообщил, что покидает пост мэра Владивостока по собственному желанию. 11 октября гордума рассмотрит его заявление.

Веркеенко был избран мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании гордумы.