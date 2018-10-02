Мэр Владивостока уйдет в отставку по собственному желанию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мэр Владивостока Виталий Веркеенко сообщил, что покидает этот пост по собственному желанию.

"Сегодня передал в думу заявление... С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию", - написал Веркеенко на своей странице в фейсбуке.

"Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации", - отметил он. Веркеенко признался в любви Владивостоку и выразил уважение жителям города.

Он сообщил, что до 10 октября намерен завершить подготовку к отопительному сезону и города к зиме. Сообщение он завершил словами: "Честь имею. Веркеенко".

Веркеенко был избран мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании гордумы.