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Заявление об отставке мэра Владивостока Веркеенко поступило в гордуму

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В думе Владивостока зарегистрировано заявление главы города Виталия Веркеенко об отставке с должности по собственному желанию с 11 октября, сообщает пресс-служба гордумы.

Заявление поступило 3 октября, уточняет пресс-служба.

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Уточняется, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Владивостока, проводится конкурс на замещение должности. По закону гордума должна принять решение по вопросу об избрании мэра "не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа".

Будет сформирована конкурсная комиссия в составе восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре члена комиссии, назначенных думой, а также четыре члена комиссии, назначенных губернатором. По результатам конкурса комиссия примет решение о представлении на рассмотрение гордумы не менее двух кандидатов, из которых дума выберет того, кто будет избран главой города.

Во вторник Веркеенко сообщил в фейсбуке, что покидает пост мэра Владивостока по собственному желанию. Отставку подтвердила его пресс-секретарь и сообщила, что гордума рассмотрит его заявление 11 октября.

Веркеенко был избран мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании гордумы.

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Теги: Владивосток, Виталий Веркеенко

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