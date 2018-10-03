Директор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Медвежьегорский районный суд Карелии в среду взял под стражу двух подозреваемых в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

"Сергея Колтырина и Евгения Носова заключили под стражу на 1 месяц 26 дней - до 27 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее, во вторник утром в городе Медвежьегорске были задержаны двое мужчин, подозреваемые в педофилии. Им оказались директор Медвежьегорского краеведческого музея Колтырин и его знакомый Носов.

По версии следствия, в сентябре 2018 года они совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Колтырин признал свою вину.

Медвежьегорский музей был организован в 1962 году. Колтырин руководит им с 1991 года. Ежегодно 5 августа музей организует и проводит День памяти в урочище Сандармох, раскопками которого занимался историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев. Последнего также обвиняют в совершении развратных действий.