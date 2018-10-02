"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику Захарченко

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России подозревает совладельца "Группы компаний 1520" и члена совета директоров "Интерпрогрессбанка" (ИПБ) Валерия Маркелова в даче взятки в особо крупном размере экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко.

"Маркелов подозревается в том, что с ноября 2007 года по август 2016 года совершил умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, которым являлся Захарченко, в составе организованной группой совместно с Ушеровичем, Моториным и Станкевичем", - заявил следователь СКР в Басманном суде Москвы во вторник, где рассматривается вопрос об аресте Маркелова.

В итоге Басманный суд Москвы отправил под арест Маркелова. "Суд постановил: избрать в отношении Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря", - огласила решение судья Елена Ленская.

Ранее однофамильцы перечисленных лиц - Борис Ушерович (по данным "СПАРК-Интерфакс", совладелец ИПБ и вместе с Маркеловым совладелец "Группы компаний 1520" - ИФ), Дмитрий Моторин, а также бизнесмен Иван Станкевич - упоминались в СМИ в контексте дела Захарченко.

В свою очередь, адвокат Маркелова Роман Воронин, выступая в суде, пояснил, что в материалах дела в отношении его подзащитного речь идет об "астрономических" суммах.

"Захарченко в 2007 году - с ходу не могу сказать - но точно не занимал должность замначальника управления ГУЭБа. Там (в материалах дела - ИФ) астрономическая сумма, которая ежемесячно передавалась какому-то оперативнику - это представляется очень сомнительным", - пояснил Воронин.

В ходатайстве, оглашенном следователем, и в материалах дела, оглашенных судьей, также говорится, что показания на Маркелова дали Герман Горбунцов и Петр Чувилин. Последние - банкиры, также ранее фигурировали в прессе как люди, которые могут быть связаны с уголовным делом Захарченко.

Маркелов подозревается в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), следует из материалов суда. Как пояснил следователь, бизнесмен был задержан 1 октября в гостинице "Талисман" в городе Сочи, после чего его доставили в Москву.

"Король госзаказа"

В феврале 2018 года Валерий Маркелов - наряду с другими совладельцами "1520" - впервые возглавил рейтинг "Короли госзаказа" журнала Forbes, после того как издание проанализировало тендеры на сумму свыше 1 млрд рублей.

Первое место в рейтинге поделили Алексей Крапивин, ​сын покойного Андрея Крапивина, экс-советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина, а также Валерий Маркелов и Борис Ушерович (последние были партнерами Андрея Крапивина). По данным журнала, Крапивин, Маркелов и Ушерович получили господряды на сумму 218,2 млрд рублей.

Дело Захарченко

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко вменяется получение взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Речь идет, по данным следствия, о полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Также следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Кроме того, Захарченко, кроме указанных преступлений, обвиняется в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева - по этим эпизодам следственные действия продолжаются.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

В августе Пресненский суд Москвы начал рассмотрение первых трех эпизодов дела Захарченко, которые были выделены из большого расследования в отношении офицера.

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 9 млрд рублей.