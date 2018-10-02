Суд арестовал бывшего ростовского адвоката по делу полковника Захарченко

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего ростовского адвоката Виктора Белевцова, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки по поручению бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Белевцова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря 2018 года", - огласила решение судья Елена Ленская.

По словам адвоката подозреваемого, пока ее подзащитный не собирается обжаловать постановление.

Согласно материалам суда, Белевцов подозревается в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, "в период с декабря 2009 года по 8 сентября 2016 года в различных, точно неустановленных местах города Москвы, действуя из ложно понятого чувства товарищества и корыстных побуждений он и иные неустановленные лица по поручению Захарченко совершили умышленные действия, направленные на реализацию преступного умысла по посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере".

По словам следователя, речь идет о сумме "в размере 1 млрд 89 млн 89 тыс. 993 рублей 24 коп.".

Белевцов имел статус адвоката, полученный в Ростовской области, который в настоящее время прекращен, следует из материалов дела.

Ранее во вторник Басманный суд до зимы отправил под стражу совладельца "Группы компаний 1520" и члена совета директоров "Интерпрогрессбанка" (ИПБ) Валерия Маркелова, подозреваемого в даче особо крупной взятки полковнику (ч. 5 ст. ст. 291.1 УК РФ).

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК Захарченко вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В настоящее время три эпизода его возможной преступной деятельности рассматривает Пресненский суд Москвы. Речь идет о якобы полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Также следствие установило, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Кроме того, Захарченко обвиняется в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тысяч рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева.

О других уголовных делах в отношении офицера ранее официально не сообщалось.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".