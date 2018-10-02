Суд рассмотрит вопрос об аресте двух возможных фигурантов дела полковника Захарченко

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия об аресте члена советов директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова и адвоката Виктора Белевцева, которые упоминались в СМИ в связи с делом о даче взяток экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Маркелова меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение материалов назначено на 2 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Согласно данным суда, в отношении Маркелова возбуждено уголовное дело о даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Кроме того, во вторник суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении адвоката Виктора Белевцева, который также упоминался СМИ в контексте дела Захарченко. Юристу, по данным Басманного суда, инкриминируется посредничество в даче особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Дело Захарченко

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Речь идет о якобы полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре". Также следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Кроме того, Захарченко обвиняется в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева - по этим эпизодам следственные действия продолжаются.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

В августе Пресненский суд Москвы начал рассмотрение первых трех эпизодов дела Захарченко, которые были выделены из большого расследования в отношении офицера.

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.