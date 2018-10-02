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Источник анонсировал новые назначения врио губернаторов в среду

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Перестановки в губернаторском корпусе, которые начались после региональных выборов 9 сентября, продолжатся в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В среду возможны новые назначения врио губернаторов", - сказал собеседник агентства.

Во вторник утром возглавлявшие Липецкую область Олег Королев и Курганскую область Алексей Кокорин объявили о решении сложить свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Президент принял их отставку по собственному желанию и назначил и.о. губернаторов - Игоря Артамонова и Вадима Шумкова, соответственно.

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Теги: Липецкая область, Курганская область

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