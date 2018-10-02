Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Приморского края.

"Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко", - сообщили в пресс-службе. Мануйлова занималась вопросами образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов курировал вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Братыненко отвечал за вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления муниципальных образований края, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

Отмечается, что первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Новым врио губернатора назначен бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В полпредстве по ДФО уточнили, что голосование пройдет 16 или 23 декабря.