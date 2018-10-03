Выборы губернатора Приморья предложили назначить на 16 декабря

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Начальник правового управления Законодательного собрания Приморья Ирина Володина на внеочередном заседании парламента отметила, что выборы губернатор резонно назначить на 16 декабря.

"Повторные выборы губернатора Приморья резонно назначить на 16 декабря", - сообщила Володина, отвечая на вопрос депутата от коммунистов Артема Самсонова. Она добавила, что рассмотреть вопрос о дате назначения выборов краевой парламент может 16 октября.

В свою очередь председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик сообщил журналистам, что дата повторных выборов губернатора Приморья предопределена и отметил, что это будет 16 декабря.

"Мы планируем провести внеочередное заседание Законодательного собрания 16 октября, на котором будем определять дату выборов, но она уже предопределена - 16 декабря в соответствии с избирательным кодексом Приморского края", - отметил Ролик.

Как сообщалось, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября. В полпредстве по Дальневосточному федеральному округу уточнили, что голосование может пройти 16 или 23 декабря.