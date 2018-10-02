Команда коммуниста Ищенко подала еще 20 исков о нарушениях на выборах в Приморье

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Команда бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко подала более 20 новых исков о фальсификациях на выборах в Уссурийский городской суд.

"Мы отозвали три судебных иска о фальсификациях на выборах в Уссурийске, потому что предмет требований исчерпан, верные результаты введены в систему ГАС "Выборы". Назначено рассмотрение одного иска на 11 октября. В этот же суд мы подали еще 20 исков. Скорее всего, суд их примет", - сообщил агентству "Интерфакс" Антон Клименко - адвокат и представитель Ищенко.

Он отметил, что, если суды удовлетворят все заявленные иски, то после штаб кандидата-коммуниста готов будет поставить вопрос о целесообразности отмены результатов голосования.

"В случае удовлетворения иска, который будет рассматриваться в суде 11 октября, разрыв между Тарасенко (Андрей Тарасенко, соперник по второму туру - ИФ) и Ищенко может сократиться на 1 тыс. голосов. По другим оспариваемым участкам похожая ситуация", - пояснил Клименко.

Он сослался на данные крайизбиркома, где разница между Ищенко и Тарасенко в пользу последнего - 7 тыс. голосов.

"Если отменят на одном участке в Уссурийске, то разница будет 6 тыс. А у нас 20 исков. Плюс еще есть иски по Артему. Если суд примет наши доводы, разница просто сотрется и образуется обратная ситуация, когда вперед выйдет Ищенко. Тогда мы поставим вопрос - а есть ли основания крайизбиркому признавать выборы недействительными, если протоколы все на руках, и данные в них подтверждены судом", - сказал адвокат.