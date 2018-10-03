Гражданина Китая поймали при попытке вывезти из РФ старинный телефон Ericsson

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Таможенники передали в Иркутский областной краеведческий музей телефонный аппарат шведской фирмы Ericsson конца XIX века, который был изъят при попытке вывоза за пределы РФ, сообщила в среду пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Раритет был обнаружен в ходе осуществления таможенного контроля в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Забайкальск Читинской таможни в багаже гражданина Китая, при его выезде из России", - говорится в сообщении. При этом аппарат в пассажирской декларации гражданином КНР указан не был, и не были представлены разрешительные документы на его вывоз.

Экспертиза, проведенная в Иркутске, установила, что телефон представляет историческую ценность - он был изготовлен на фабричном производстве в Стокгольме (Швеция) до 1910 года. При этом на самом аппарате указано "1895".

"Данная модель была дорогостоящей и, соответственно, изготовлена из качественных материалов. Об этом свидетельствует тот факт, что и сейчас телефон находится в хорошем оригинальном техническом состоянии, практически, не требует реставрационных работ и готов к экспонированию", - цитирует пресс-служба заведующую сектором учета Иркутского областного краеведческого музея Анну Преловскую.

Телефон по решению суда конфискован, обращен в федеральную собственность и передан на хранение в музей.