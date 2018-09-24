Несколько китайцев попытались вывезти из РФ женьшеня на 10 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) в сентябре изъяла у жителей Китая 450 корней краснокнижного женьшеня, эксперты оценили ущерб в 10,1 млн рублей.

По данным пресс-службы ДВОТ, иностранцы тайком пытались вывезти на родину 5,5 кг дикорастущего женьшеня.

Первую партию краснокнижного растения весом более двух килограммов таможенники обнаружили в международном рейсовом автобусе, выезжающем в китайский город Дуннин. Водитель автобуса - гражданин Китая при задержании сознался, что за вознаграждение в 2 тыс. юаней от своих соотечественников решил вывезти ценный корень. Груз он скрывал в тайнике под пассажирским сиденьем.

"В изъятых свертках специалисты насчитали 123 сырых корня женьшеня, в том числе и очень крупные - весом до 79 граммов. Их стоимость составила 4,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Вторую партию корней женьшеня весом почти 3,5 кг китайский гражданин пытался вывезти в китайский город Суйфэньхэ в поезде. Ценный товар он согласился перевезти в Китай за вознаграждение в 1,5 тыс. юаней. Свертки с женьшенем он спрятал в машинном отделении локомотива. Запрещенный товар таможенники изъяли.

"В свертках были упакованы 327 корней дикорастущего женьшеня. Их стоимость специалисты оценили в 5,4 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

Оба нарушителя задержаны и помещены в следственный изолятор.

В отношении нарушителей таможня возбудила два уголовных дела по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере" (от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей_

Жители КНР пытались вывезти из Приморья на родину корни женьшеня, стоимостью более 10 млн рублей

Владивосток. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) в сентябре изъяла у жителей Китая 450 корней краснокнижного женьшеня, эксперты оценили ущерб в 10,1 млн рублей.

По данным пресс-службы ДВОТ, иностранцы тайком пытались вывезти на родину 5,5 кг дикорастущего женьшеня.

Так, первую партию краснокнижного растения весом более двух килограммов таможенники обнаружили в международном рейсовом автобусе, выезжающем в китайский город Дуннин.

Водитель автобуса - гражданин Китая при задержании сознался, что за вознаграждение в 2 тыс. юаней от своих соотечественников решил вывезти ценный корень. Груз он скрывал в тайнике под пассажирским сиденьем.

"В изъятых свертках специалисты насчитали 123 сырых корня женьшеня, в том числе и очень крупные - весом до 79 граммов. Их стоимость составила 4,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Вторую партию корней женьшеня весом почти 3,5 кг китайский гражданин пытался вывезти в китайский город Суйфэньхэ в поезде. Ценный товар он согласился перевезти в Китай за вознаграждение в 1,5 тыс. юаней. Свертки с женьшенем он спрятал в машинном отделении локомотива. Запрещенный товар таможенники изъяли.

"В свертках были упакованы 327 корней дикорастущего женьшеня. Их стоимость специалисты оценили в 5,4 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

Оба нарушителя задержаны и помещены в следственный изолятор.

В отношении нарушителей таможня возбудила два уголовных дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере" (от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей).

Всего в 2018 году сотрудники ДВОТ возбудили четыре уголовных дела по фактам контрабанды в Китай корней дикорастущего женьшеня. У нарушителей изъято в общей сложности 12 кг корней на сумму около 20 млн рублей.