Правительство одобрило 10 дней новогодних каникул и длинные майские праздники в 2019 г.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство одобрило предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в следующем году будут перенесены выходные с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая и с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, в новогодние праздники будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Кроме того, россияне получат двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, трёхдневный отдых с 8 по 10 марта, пятидневный отдых с 1 по 5 мая. Выходными также будут четыре дня с 9 по 12 мая, 12 июня и еще три дня со 2 по 4 ноября.