Что произошло за день: среда, 3 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Послабления коснуться так называемых "дел за лайки и репосты". Комментируя решение президента, Дмитрий Песков назвал его борьбой с "проявлениями маразма". Как позднее пояснил депутат Павел Крашенинников, смягчение 282-й статьи получит обратную силу. Это позволит отменить наказание для осужденных по этой статье, пересчитать приговоры с уменьшением наказания для осужденных по совокупности уголовных статей.

- Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко покинет свой пост и перейдет на должность главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио главы города президентским указом назначен полпреду в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов.

- Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. На то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяца.

- Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

- Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител.

- Владимир Путин, комментируя скандал вокруг "дела Скрипалей" назвал экс-сотрудника ГРУ предателем родины и подонком. По словам президента, "возня между спецслужбами" была всегда, как и проституция.

- Директор Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии и его знакомый арестованы по подозрению в педофилии. Суд отправил Сергея Колтырина и Евгения Носова под стражу до 27 ноября.

- Россельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрики. В ее продукции, продававшейся в Москве, нашли сальмонеллы и листерии.

- Правительство одобрило предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году. Россияне получат 10 дней новогодних каникул и длинные майские праздники.

- Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева врио главы Хакасии. Президент попросил его поработать в этой должности месяц, чтобы провести выборы, а затем пообещал вернуть его на работу в Москву.

- Дмитрий Рыболовлев потребовал от Sotheby's $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилеру Иву Бувье. Экс-владелец "Уралкалия" утверждает, что Бувье обманул его на сумму более $1 млрд.