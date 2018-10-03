Мэр Ярославля Слепцов досрочно ушел в отставку

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Муниципалитет Ярославля (гордума) на внеочередном заседании в среду прекратил полномочия мэра Владимира Слепцова, передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня особое заседание. Безусловно, говорить нерадостно, но на душе есть спокойствие и благодарность всем вам за совместную работу. За два года мы смогли оживить город, сделать его комфортным, уютным и безопасным. Мы работали открыто и вместе добивались результатов. Предстоит еще многое сделать. Я уверен, что все получится", - сказал Слепцов.

В должности мэра Ярославля он был утвержден депутатами муниципалитета Ярославля 1 марта 2017 года. На прошлой неделе он сообщил, что намерен подать в отставку и перейти на работу в Солнечногорский район в Подмосковье.

После заседания исполняющий обязанности главы Переславля-Залесского Владимир Волков представился журналистам в качестве и.о. мэра Ярославля. Нормативного акта о его назначении представлено не было.