Глава администрации Астрахани ушел в отставку

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава пресс-службы администрации города Владислав Зубанов.

"Глава администрации написал заявление об уходе с занимаемой должности в связи с переходом на новую работу", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе думы Астрахани агентству сообщили, что заявление Полумордвинова поступило в городской парламент. Планируется, что 9 октября гордума назначит исполняющим обязанностей одного из заместителей главы администрации.

Полумордвинов был утвержден на должность в марте 2015 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства - министра строительства Астраханской области.