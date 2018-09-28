Мэр Ярославля сообщил о скором переходе на работу в Подмосковье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Ярославля Владимир Слепцов намерен подать в отставку и перейти на работу в Солнечногорский район Московской области, сообщил он "Интерфаксу".

"На следующей неделе я сложу полномочия мэра Ярославля на заседании муниципалитета в связи с переходом на работу в Солнечногорский район", - сказал Слепцов, добавив, что в районе планирует занять место главы.

В свою очередь, источник "Интерфакса" в мэрии отметил, что исполняющим обязанности мэра Ярославля станет заместитель, предложенный областным правительством, который будет представлен на заседании муниципалитета.

Слепцов родился в Ярославле в 1972 году. В 1993 окончил факультет физического воспитания ЯГПУ им.Ушинского. В 2001 году окончил МУБиНТ по специальности государственное и муниципальное управление. Работал инспектором РОВД Ленинского района Ярославля до 1996 года. С 1996 по 2008 годы работал в администрации Ленинского района Ярославля, откуда перешел на должность вице-мэра Ярославля. В мае 2013 года курировал подготовку к 700-летию Сергия Радонежского в должности первого замглавы Сергиева Посада. Позднее он возглавил подмосковные Химки.

В сентябре 2016 года Слепцов стал первым заместителем мэра Ярославля.

В должности мэра Ярославля он был утвержден депутатами муниципалитета Ярославля 1 марта 2017 года.