Экс-сотруднику СКР Ламонову отменили штраф в 32,5 млн рублей по делу о взятке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России смягчил приговор бывшему замруководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александру Ламонову, осужденному на пять лет колонии за получение взятки, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского городского суда от 26 июля 2018 года в отношении Ламонова изменить: исключить из него дополнительное наказание в виде штрафа, в остальной части - оставить приговор без изменений", - говорится в решении коллегии Верховного суда. Ранее суд первой инстанции назначил ему штраф в размере однократной суммы полученной им взятки - 32,5 млн рублей.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

В конце июля Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также он был лишен специального звания - полковник юстиции.

Сотрудники СКР попались на взятке

По версии обвинения, офицер участвовал в коррупционной схеме по смягчению обвинения и освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Следствие установило, что полковник получил долю от общей взятки в размере $500 тыс., которую сотрудникам СКР передал предприниматель Олег Шейхаметов.

Ламонов, а также его экс-руководитель Михаил Максименко и бывший первый замглавы столичного главка СК Денис Никандров были задержаны и арестованы в июле 2016 года. Дела в отношении Ламонова и Никандрова были выделены из основного расследования, так как они заключили со следствием соглашения о сотрудничестве.