Экс-замглавы УСБ СКР Ламонова освободили по УДО от наказания за взяточничество

После освобождения его "сразил коронавирус", утверждает один из телеграм-каналов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Белевский районный суд Тульской области условно-досрочно освободил от наказания за получение взятки бывшего замначальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова.

"Ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ удовлетворить", - говорится в постановлении от 9 апреля, опубликованном на сайте суда.

Согласно решению суда, Ламонов в течение неотбытой части наказания обязан "не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-досрочно освобожденного" и "один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-досрочно освобожденного, для регистрации и отчета о своем поведении".

Мосгорсуд 26 июля 2018 года приговорил Ламонова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, суд первой инстанции назначил бывшему офицеру штраф в размере однократной суммы полученной им взятки - 32,5 млн рублей. Также он был лишен специального звания - полковник юстиции.

Верховный суд (ВС) России 3 октября 2018 года смягчил приговор Ламонову, исключив из наказания штраф.

Впоследствии постановлением Скопинского районного суда Рязанской области неотбытый Ламоновым срок наказания был заменен на принудительные работы.

Дело Ламонова в суде первой инстанции было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.

При этом судебные заседания по делу в судах обоих инстанций проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования содержат засекреченные документы.

Согласно фабуле дела, Ламонов участвовал в коррупционной схеме по созданию условий для смягчения обвинения и освобождения из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

В результате бывший полковник получил долю от общей взятки в размере $500 тыс., которую должностным лицам СКР, включая Михаила Максименко - непосредственного руководителя Ламонова, передал предприниматель Олег Шейхаметов.

По данным телеграм-канала "Судебные кроссовки", после освобождения Ламонова "сразил коронавирус".