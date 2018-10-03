Путин подписал закон о диспансеризации работников пенсионного и предпенсионного возраста

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", предусматривающий предоставление работникам времени для прохождения диспансеризации, сообщил сайт Кремля в среду.

Федеральный закон был принят Госдумой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.

"В соответствии с Федеральным законом работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, а работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или за выслугу лет, - на два рабочих дня один раз в год", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации согласовываются с работодателем".