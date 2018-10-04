При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В катастрофе вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в то числе, замгенпрокурора Карапетян", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ), сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. Как сообщал "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС , вертолет следовал по маршруту Москва - Плес, причиной аварии стали сложные метеоусловия. Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40 в среду.

В пресс-службе регионального управления МЧС "Интерфаксу" сообщали, что на месте крушения вертолета найдены тела трех человек.