Правительство Петербурга ушло в отставку до формирования нового кабинета

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Санкт-Петербурга в соответствии с законом ушло в отставку после смены губернатора, все вице-губернаторы получили статус врио, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в четверг.

"Все члены правительства будут исполнять свои обязанности до момента формирования нового кабинета", - сказал собеседник агентства.

В среду, 3 октября, президент РФ Владимир Путин предложил главе Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров, а полпреду в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову - стать временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга "до сентября, до выборов". Был подписан соответствующий указ.