Любовь Совершаева назначена и.о. полпреда президента на Северо-Западе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Исполняющей обязанности полпреда президента РФ в СЗФО стала Любовь Совершаева, сообщает пресс-служба полпредства.
"До назначения полномочного представителя исполняет обязанности по руководству деятельностью аппарата полномочного представителя заместитель полпреда Любовь Павловна Совершаева", - отмечается в релизе.
Ранее в среду президент РФ удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Врио губернатора назначен бывший полпред в СЗФО Александр Беглов.