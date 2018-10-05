Любовь Совершаева назначена и.о. полпреда президента на Северо-Западе

Дирекция судовладельца уже обратилась в посольство РФ Подробнее

В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США

Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны США Подробнее

Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"

Ранее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавших Подробнее

Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек

Для возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программу Подробнее

4 октября 23:04

Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США

Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношения Подробнее

4 октября 17:23

Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки

Как оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другому Подробнее

4 октября 12:32

Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих

Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с Чечней Подробнее

4 октября 12:10

Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток

Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапками Подробнее

4 октября 11:30

Источник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под Костромой

Вертолет, в котором летел замгенпрокурора, в темноте зацепился за верхушки деревьев Подробнее

4 октября 10:26

При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян